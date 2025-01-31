冰壇悲嘆！華盛頓空難奪去世界冠軍及超新星

美國華盛頓周四發生客機與黑鷹直升機的空難中，已證實有多位花滑運動員與其家人和教練罹難，包括兩位前花滑世界冠軍及兩位超新星，美國花樣滑冰協會已證實消息，國際滑冰聯盟發文哀悼。

據消息指，機上60名乘客及4名機組人員，至今未有發現生還者，而美國花樣滑冰協會已證實機上有多位滑冰運動員；曾於1994年千葉世錦賽贏得雙人滑冠軍的舒莎高娃(Evgenia Shishkova)及拿莫夫(Vadim Naumov)與他們執教的11名花滑運動員都在機上，而這對世界冠軍夫妻檔與至少6名運動員已確定罹難，他們二人的獨子Maxim並未搭機；他們均是剛結束訓練營登上了「死亡客機」。

此外，據悉兩位明日之星16歲的凌爾(Spencer Lane)及13歲的韓金娜(Jinna Han)， 與其母親也是今次的不幸者，美國花滑協會已證實上述幾位都在機上。國際滑冰聯盟（ISU）發表聲明對慘劇深表震驚:「ISU及全球滑冰界對昨晚在華盛頓發生的悲劇都感到震驚，當我們得知，花滑運動員及其家人、朋友及教練在機上的名單，我們都感到心碎。花滑不僅是一項運動，也是一個緊密團結的家庭。我們將與美國花滑協會保持密切聯繫，並在此艱難時刻提供全力支持。」主席金在烈表示:「失去這麼多花滑隊員，我的悲痛難以言表。」

外媒指，曾奪世界冠軍的舒莎高娃(Evgenia Shishkova)及拿莫夫(Vadim Naumov)，過去亦曾在歐洲花滑錦標賽獲得1銀4銅，二人於1995年俄羅斯聖彼得堡結婚，1996年也在俄羅斯贏得全國錦標賽冠軍，其後於1998年移居美國，2001年產下獨子Maxim，目前是美國的男子單人滑代表，今次未有隨隊。