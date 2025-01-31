丹恩奴域：希拉爾赤口「大」展鴻圖

希拉爾在周一沙職爆冷以1:2不敵艾卡迪沙，錄得今季聯賽第2場敗仗，需要盡快作出反彈。

我認為希拉爾當日有點不夠運，事關他們曾兩次射中門柱，加上未能把握到入波機會，最終被對方射手奧巴美揚於比賽末段攻入致勝球而輸波。

尼馬離隊的消息並沒有帶來太大的震驚，但陣內另一巴西兵卻成為了話題人物。馬高斯李安納度近7場都有入球，而這名21歲的前鋒對艾卡迪沙時更加攻入一個精彩入球，證明目前信心十足。

馬高斯李安納度於禁區內的把握力相當之強，加上陣中擁有艾達沙利、馬干、祖奧簡斯路及連蘭洛迪等能夠為他製造入球機會的球員，相信他將會繼續得到很多供應，為一支場均攻入3球之多的球隊爭取入波。

這5位球員定必為艾科多製造出很多問題，而我預期一對中場米連高域沙域及魯賓尼維斯，將會主宰中路的局勢。

艾科多近況差勁，近4仗輸了3仗，看來將要為護級而戰。

喀麥隆國腳巴桑高有能力為希拉爾帶來麻煩。這名翼鋒每當切入中路以左腳攻門時都十分危險，而且亦能夠於邊線位置準確地傳中，所以將會嘗試將皮球傳到禁區內的前鋒伊巴謙馬干尼。

然而，我認為艾科多實際上不會構成太多問題，所以預計希拉爾將可輕鬆獲勝。