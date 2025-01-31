歐聯附加賽抽籤　曼城皇馬冤家路窄

日前於歐聯死裡逃生嘅曼城，在周五（31日）於瑞士舉行嘅附加賽抽籤儀式中，被抽中要硬撼衞冕嘅皇家馬德里，這場前屆冠軍對上屆盟主之戰提前上演，亦係兩大射手艾寧夏蘭特同基利安麥巴比正面交鋒，兩隊只能活一隊。

曼城日前於歐聯尾輪幾經辛苦反勝布魯日，最終排第22位保住參加附加賽資格，不過在周五由前拜仁中場堤亞高艾簡達拿以嘉賓身份，為附加賽進行嘅抽籤儀式中，呢支英超勁旅被抽中鬥衞冕嘅皇馬。兩軍認真冤家路窄，單計近3屆都於淘汰賽碰頭，皇馬就兩度過關，包括上屆8強鬥到互射12碼晉級，「藍月亮」要出線唔易，而兩軍邊隊晉級，16強都要出戰馬德里體育會或利華古遜，荊棘滿途。

至於拜仁慕尼黑成功避開曼城，於附加賽只要面對些路迪，而巴黎聖日耳門則與比斯特上演法甲內訌，相信拜仁同聖日耳門應該可輕鬆過關。附加賽採用兩回合主客制，將於香港時間2月12及13日、2月19及20日凌晨舉行。

附加賽賽程

比斯特（法國） 對 巴黎聖日耳門（法國）

布魯日（比利時） 對 阿特蘭大（意大利）

曼城（英格蘭） 對 皇家馬德里（西班牙）

祖雲達斯（意大利） 對 燕豪芬（荷蘭）

飛燕諾（荷蘭） 對 AC米蘭（意大利）

些路迪（蘇格蘭） 對 拜仁慕尼黑（德國）

士砵亭（葡萄牙） 對 多蒙特（德國）

摩納哥（法國） 對 賓菲加（葡萄牙）

註：前者首回合主場，首回合於2月12及13日舉行，次回合於2月19及20日舉行