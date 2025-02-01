台維斯盃爆完又爆　「12哥」魯尼不敵塞國新星

剛開打的台維斯盃外圍賽周五爆出冷門賽果，米積祖域（Hamad Medjedovic）贏得漂亮一仗，戰勝生涯最高排名對手、世界排名12的魯尼，為塞爾維亞贏得關建一勝。

塞爾維亞在祖高域的缺陣下，迎戰實力相當的丹麥，21歲的米積洛域盡顯初生之犢的本色，面對丹麥「一哥」魯尼在落後一盤的情況下，以2比6、6比3、6比1成功逆轉；連同隊友基文洛域（ Miomir Kecmanovic）以3比6、6比2、6比1反勝丹麥的慕拿(Elmer Moeller)，塞爾維亞在被睇低一線的情況下，總分以2比0領先。

米積洛域是2023年的ATP新生代年終賽冠軍，他曾於葡萄牙贏得ATP挑戰賽冠錦標，而這場勝利將讓米積洛域的世界排名首次躋身世界前100位。

此外，阿根廷在今輪最後一場比賽亦戲劇性以3比2力挫由名將魯特率領的挪威，其中拿禾尼（Mariano Navone）在落後一盤的情況下以4比6、6比3、6比4擊敗18歲的卡積，成為贏波英雄。拿禾尼賽後表示:「我真的不知應該講什麼，為球隊贏波非常開心，我很享受這個派對，感覺太好了。」

拿禾尼續稱:「阿根廷人是非常熱情的，我從來沒有像今天這樣的感覺，這是我一生中最快樂的一天。」阿根廷憑着莫坦尼（Andres Molteni）及施巴路斯（Horacio Zeballos）以直落2比0擊敗祖華蘇域（Viktor Durasovic）與魯特，將總比數追成1比1，而魯特為挪威打頭陣以2比0取勝。