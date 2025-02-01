初四「紅」運當頭　利物浦出擊W得

大年初四英超有好戲碼，「1哥」利物浦作客般尼茅夫。利物浦今季「紅」運當頭，聯賽一路領放順到冇朋友，周中歐聯盡遣副選，王牌穆罕默德沙拿等主力抖到夠實搏，加上近年碰頭食住般茅，咁旺梗係要繼續跟，一於捧客勝。（Now 621周六晚11時直播）

利物浦今季弗到震，唔單止聯賽排榜首，歐聯8戰7勝闖入16強，英聯盃又殺入4強，最重要係連運都有埋，當佢哋失分時，其他勁旅又咁啱失分，好似1月中作客賓福特，圍攻全場但一路咬住「窿窿」，諗住失分之際，補時憑後備上陣嘅達雲紐尼斯省兩粒贏波，同日次席阿仙奴領先兩粒下畀阿士東維拉逼和，令「紅軍」喺聯賽領先6分兼打少1場，真係好波又好運。

之前成日話利物浦板櫈深度唔夠，主帥施洛亦從善如流，喺歐聯穩奪出線權情況下，周中尾輪對燕豪芬進行大輪換，盡遣昆沙、遠藤航、費達歷高基艾沙、丹斯等副選，最終輸波無傷大雅，最緊要係畀穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯、阿歷斯麥亞里士打、華基爾雲迪積克等主力抖吓，養精蓄銳備戰今仗。

當然對手般茅同樣狀態大勇，各項賽事近12仗取得8勝4和未輸過，包括打和車路士，同埋大炒紐卡素同諾定咸森林等大戰，將門之後嘅祖斯甸古華特更頻頻入波，唔講得笑。但查實般茅傷兵滿營，法蘭斯高艾雲尼臣、安尼斯烏拿等仍未好番，同埋佢哋對親利物浦例腳軟，近12次碰頭輸咗11次，真係畀「紅軍」食住，利物浦咁旺你唔係唔跟呀！

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