塘鵝中傷兵詛咒？後衛梅利再受重傷賽季報銷

塘鵝周六（1日）主場迎戰塞爾特人，最終以116：118輸波又損將，球隊主力後衛梅利（Dejounte Murray）在無碰撞的情況下受傷倒地，檢查結果顯示為右腳阿基里斯腱撕裂，確定賽季報銷。

此役首節餘下不到4分鐘，梅利持球剷籃未果，奮力搶下進攻籃板後，在沒有與對手發生碰撞下突然倒地，雙手緊抱右脚表情痛苦，數分鐘後自行起身拐著走出場邊。賽後根據美媒《ESPN》報道指出，梅利傷勢為右腳阿基里斯腱撕裂，餘下的賽季宣告報銷。

塘鵝教頭Willie Green賽後受訪時，談及梅利受傷表示非常難過看到這種情況：「當看到一位對球隊如此重要以及一直為球隊付出的球員倒下時，真的很令人心痛，我們會持續為他祈禱。」

事實上，梅利本季初曾因左手骨折缺陣17場比賽，早段時間復出後至今再度遭遇傷病，令這位塘鵝主力不得不缺席餘下的比賽。梅利今季為塘鵝出賽30場，場均交出17.9分、7.6次助攻、6.5個籃板及2.1次偷波。

塘鵝開季至今取得12勝37負，排名西岸倒數第2位，不但戰績較差更仿似受到詛咒，賽季至今傷兵滿營，5名正選包括梅利、錫安威廉臣、CJ麥哥林（CJ McCollum）、恩格林（Brandon Ingram）和鍾斯（Herb Jones）都有傷病纏身，至今唯一傷癒健康出賽的為CJ麥哥林，至於原為後備力量的小前鋒梅菲（Trey Murphy III）今季幾乎都是以正選上陣承擔「孭飛」責任，今場力轟全場最高的40分，惟最終仍以2分之差惜敗。