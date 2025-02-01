克羅地亞青年世界盃　林浩朗首奪銅成港隊男花第5人

香港劍擊隊蛇年首傳捷報，17歲的男花小將林浩朗周五（31日）在克羅地亞薩格勒布出戰青年世界盃分站，從267名參賽選手中過關斬將突圍而出，殺入4強後不敵俄羅斯劍手Pavel Puzankov，最終摘下生涯首面銅牌，並成為香港歷史第5位登上青年世界盃頒獎台的男花劍手。

香港劍擊隊派出10男7女共17名年輕劍手出戰今屆賽事，不少港將躋身淘汰賽階段，當中林浩朗在小組賽獲得5勝1負成績直入淘汰賽次圈，並先後擊敗俄羅斯和中國劍手，聯手蔡子樂和梁國風殺入32強。惟其後蔡子樂和梁國風不敵對手止步，林浩朗成為「獨苗」延續晉級之路。

林浩朗32強再度對上俄羅斯劍手、兼賽事4號種子的Iskander Bulatov，港將不畏強敵以15：10勝出，隨後再輕取美籍劍手Luao Yang闖進8強。林浩朗「梅開三度」迎上俄羅斯劍手Valerii Kornilov爭入4強，結果以15：13再下一城，穩奪獎牌。林浩朗遇上第4位俄羅斯劍手、世界排名高踞第12位的Pavel Puzankov，即使最終以5：15告負無緣決賽，他仍收穫生涯首面銅牌。

自2016年曼谷世界盃張家朗奪金、2023年曼谷世界盃梁千雨摘銅、2024年利瑪世界盃鄭鐵男奪金，及2025年富吉拉世界盃原子舜摘銅後，林浩朗成為港隊男花史上第5人登上青年世界盃個人賽頒獎台。