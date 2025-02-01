足總盃　開鑼戰標準流浪先鬥北區

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本屆「足總盃」周日正式展開，由標準流浪於大埔運動場鬥北區，勝方將躋身8強對理文。兩隊今季兩度交手未分高下，同樣出現大手交易，分別踢成3比3和4比4，娛樂性十足，隨時再演入球騷！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

黃展鴻：小心對手反擊

標準流浪領隊黃展鴻表示球隊近期防守有進步，期待今仗取得突破擊敗北區：「上場整體防守係唔錯，同埋球隊多咗人腳，想攻入我哋唔係咁易，不過要留意北區嘅反擊，今季兩次對佢哋都分唔到勝負，希望呢場贏到。」上場對港會一箭定江山的伊巴謙，為球隊取得近1個半月首勝，他期望能乘勝追擊：「雖然我仲要啲時間提升狀態，但表現愈踢愈好，希望可以喺盃賽踢出驚喜。足總盃屬一場過，今場我哋唔會留力。」

北區上場聯賽兩度領先下，以3比4僅負理文，主教練陳志康認為球隊可以做得更好：「防守仲係有問題，踢得70分鐘好波，唔足以贏強隊。」雖然今場撞正農曆新年，北區仍加緊備戰，全隊只放了兩天假期，「Cow Sir」稱不擔心球員狀態，惟他透露球隊或未能「夫添」出戰：「伊巴謙、劉智樂同雷仙奴勁有威脅，而且我哋有唔齊腳，好似葉卓文踢唔到，基拿美又繼續停賽，缺少兩位中堅絕對有影響。」

標準流浪

1盧兆崎

12李呈 23林堂真 4梁煒烽 19姚浩明

10深川大輔 5林遼太 11巴拉克

77雷仙奴 7劉智樂 40伊巴謙

北區 4–3-3

1龐焯熙

2波比 5丹尼路 27黃靖然 29簡嘉亨

32艾利安 8肯迪 22劉君正

9羅港威 7舒拉普 11古杜拉

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