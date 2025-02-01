港超聯　「雙藍會」傑志東方打甩髀

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周日「中銀人壽香港超級聯賽」激爆「雙藍會」，傑志坐鎮旺角大球場硬撼東方。東方剛剛重奪「高級組銀牌」，士氣大振，惟「4日2戰」下，體力難免有影響，「藍鳥」能否以逸待勞，球迷拭目以待！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時同步直播）

傑志上場聯賽以2比1勇挫榜首大埔，終止兩場不勝頹勢，中場顏卓彬直言絕對有助提升全隊信心：「始終之前聯賽對住上半版對手，未試過贏波，我哋需要呢一場勝仗，攞番啲士氣。」踏入蛇年，「彬仔」提到個人願望：「希望自己同球隊嘅表現可以愈嚟愈好，大家唔好『蛇王』，場場都交足貨！」

顏卓彬：全力備戰冇假放

「藍鳥」現時多賽一場下，落後次席東方4分，作有後上機會，今場名符其實屬「6分波」，「彬仔」強調全隊皆非常重視：「我哋喺農曆新年冇假放，因為今場對爭標形勢影響好大，最多都係練完波去拜年！」東方在頻密賽程下，體力或有影響，惟「彬仔」深信對方會搏到盡，又點名嚴防兩大西班牙射手：「體能未必有特別優勢，因為東方之前踢亞冠都試過一周多賽，同時要睇實巴科爾同巴杜姆，東方入波主要靠佢哋。」

另邊廂，東方剛於銀牌決賽力挫理文重奪冠軍後，又要硬撼傑志，後衞賀爾（Calum）表示要盡快調整心態：「雖然啱啱捧咗盃，但冇乜時間慶祝，就要全力備戰今仗，我哋會當呢場係盃賽決賽咁踢，希望保持到韌力。」Calum指「藍鳥」用波能力強，呼籲隊友集中避免失波。

巴杜姆：要展現爭冠決心

至於在銀牌決賽一「槌」定音的前鋒巴杜姆，揚言會以勝利為目標：「傑志好需要呢3分，但我哋一樣為聯賽冠軍奮鬥緊，決心唔會比任何對手低！」陣容方面林衍廷因傷上陣成疑。

傑志 4-3-3

25泰利

12裴栽釪 3鐘樂安 4鄧達思 11林樂勤

30祖連奴 24顏卓彬 20利亞倫

10馬查度 27迪美路夫 17費蘭度

東方 4-3-3

1葉鴻輝

2賀爾 6米祖域 16梁振邦 19亞歷斯祖

42楊棟棋 27馬高斯 23馬希偉

10費利浦薩 7巴科爾 9巴杜姆

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