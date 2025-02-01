艾殊利高爾：阿仙奴以逸待勞迎疲兵曼城

過去兩季英超，阿仙奴鬥曼城可說是天王山之戰，皆因兩隊是連續兩季的冠亞軍。

不過，從目前的聯賽排名情況來看，這次的對決並不是一場榜首大戰，相反將是力爭前4的重要一役。

阿仙奴是榜首利物浦在爭逐英超冠軍中最有力的挑戰者，近13場聯賽保持不敗。雖然他們在國內盃賽成績並不理想，但上仗作客聯賽在10人應戰下，小勝狼隊取得寶貴3分。對於這支北倫敦球隊來說，上仗的經歷等同注入一支強心針，讓全隊上下可抱着更強的信心，迎接今場大戰。

與利物浦一樣，由於阿仙奴已經提前晉級歐聯16強，領隊阿迪達在最後1比賽讓主力休息，以保持健康及活力，尤其考慮到最近有馬田奧迪加特、加比爾捷西斯、賓韋特、布卡約沙卡及米基爾馬連奴等曾先後因傷病缺陣。

個人認為，阿仙奴要嘗試利用今個冬季轉會窗增兵，但到目前為止他們還沒有簽下任何球員，令球隊板櫈深度捉襟見肘。

相反，曼城已好好利用轉會窗引進一些新面孔，其中兩位在上仗主場聯賽對車路士處子登場，但命運迥異，翼鋒馬莫殊表現活躍，相反中堅卡胡辛洛夫卻肯定想把其犯下的低級失誤拋諸腦後。今場面對英超創造機會次數第2最多的阿仙奴，我好想知道哥迪奧拿會否讓卡胡辛洛夫續任正選。

曼城日前才於歐聯進行生死戰，因此哥迪奧拿不能像阿迪達般讓主力休息，這可能會在季尾的比賽時看到其影響。

兵工廠近4次對曼城皆保持不敗，同時也是聯賽中唯一一支今季主場聯賽不敗球隊，這表明曼城今場作客酋長球場，面臨的任務十分艱巨。阿仙奴贏了上次於酋長球場的交鋒，考慮到今季兩隊的表現，我預計阿仙奴能取得最後勝利。