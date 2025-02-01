直播冠軍戰G2南華vs永倫　季軍戰康仁福建vs香港東方

蛇年大年初七（2月4日）將舉行甲一季後賽重頭戲，頭場季軍戰由香港東方對康仁福建，尾場冠軍戰由南華迎戰永倫，其中康仁福建在3場2勝制的系列賽中已拔頭籌，如能成功於第2回合再下一城，則可提前奪得季軍席位，究竟香港東方如何排陣並作出反撲？球迷拭目以待。（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時，以及8時40分同步直播）

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周二賽程

7:00pm 季軍戰(第2回合) 香港東方對康仁福建

8:40pm 冠軍戰(第2回合) 南華對永倫

至於尾場「紅黃大戰」將是兩軍本季第5次對陣，先前4次各取兩勝，其中南華在冠軍戰首回合大勝永倫102:83，在5場3勝制的爭霸戰中領先。紅軍為保持狀態，大年初二已復操，眾將戰意高昂，曾湛元、葉耀邦、安德拉、關雋陶及朱亮五位正選球員愈夾愈有默契，其他年輕成員表現亦見進步，紅軍當然希望在蛇年第一戰乘勝追擊對手。另邊廂，永倫王牌泰那配合蓋帝斯以及狀態稍有回勇的余理洋，依然是聯盟中最強鐵三角，加上周迎堅等經驗大將，絕對有力反撲扳回。「紅黃大戰」誓再掀起高潮，球迷萬勿錯過。