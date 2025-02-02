森林狂派7蛋爆400倍波膽　兩位失意軍人變夢幻組合

周六(1日)晚英超出現驚天賽果，諾定咸森林主場以7比0大勝白禮頓，爆出400倍「主其他(客無入球)」波膽，森林前鋒基斯活特射入3球，成為球隊近37年以來，首位喺頂級聯賽主場上演「帽子戲法」球員。另1位前鋒安東尼艾蘭加貢獻3次助攻，呢兩位昔日「失意軍人」變成夢幻組合，排第3位嘅諾定咸森林好大機會爆冷奪取下屆歐聯入場券。

諾定咸森林上輪英超慘吞般尼茅夫5蛋之後，知恥近乎勇，今仗狂攻對手，開賽12分鐘，基比斯韋特右路傳中，白禮頓中堅李維士鄧克想出腳解圍，反而擺烏龍，跟住安東尼艾蘭加開出角球，由基比斯韋特頂入。

艾蘭加繼續扮演進攻發動機角色，2次右路傳中，基斯活特頭頂腳踢連入2球，完成「助攻帽子戲法」。值得一提，艾蘭加已10次傳畀基斯活特入波，成為由上季英超開始，最多次助攻畀同一隊友入波嘅球員，可見兩人非常合拍。

戰至69分鐘，基斯活特射入12碼，成為自1987年12月尼祖哥洛夫之後，首位喺頂級聯賽主場上演「帽子戲法」嘅森林球員，呢位曾經被多支球隊當成「人球」踢來踢去嘅33歲新西蘭國腳今季聯賽已有17球進帳，創個人單季英超入球新高。

至於安東尼艾蘭加2023年7月由曼聯轉投森林後，已經喺英超作出17次助攻，更勝同期14次助攻嘅前紅魔鬼隊友般奴費南迪斯，成為另一位「脫魔」重生球員。

比賽末段，森林由尼高威廉斯、祖達施華各入1球，大勝7比0，成為球隊自1991年以來最大頂級聯賽勝仗，並創下一項壯舉，成為英超史上第2支輸5球或以上之後，翌仗大勝5球或以上嘅球隊，另1隊係1997年11月嘅錫周三，當年輸畀曼聯1比6，跟住大勝保頓5比0。

至於白禮頓遭遇球隊自1958年以來，最大聯賽敗仗，李維士鄧克喺英超累積7次擺烏龍，賽事史上僅次於10次擺烏龍嘅前曼城中堅李察鄧尼。