黃澤林黃俊鏗為港戰台維斯盃護級戰 首天1比1

以黃澤林及黃俊鏗作為台維斯盃骨幹的港隊，周六（1日）起一連兩天出戰世界二組的護級關鍵戰，作客對納米比亞，「雙黃」打頭陣在單打賽事取得一勝一負，即將再合作在雙打賽出擊，力爭搶勝。

港隊今次派出黃澤林（Coleman )、黃俊鏗、程銘燦、吳奇龍、王子夫出戰，余曉東擔任隊長，如果順利獲勝，將可於今年9月續留在世界二組出戰首圈賽事，否則將要降落第3組爭逐。

這場護級戰對港隊最大的挑戰是地點位於1700米海拔的高原環境，足足比三個太平山頂（552米）加起來還要高，而港將們於周一已抵達，提早適應，隊長余曉東在抽籤後表示:「球員努力適應環境、場地及比賽球等，雖然這裡是夏季，但氣溫約30度左右，濕度很低，而我們要盡快適應高海拔。」

至於首天賽事先進行兩場單打，先由黃俊鏗打頭陣對Connor van Schalkwyk，雙方打足三盤，黃俊鏗領先一盤下以6比4、4比6、1比6落敗，繼而黃澤林上陣面對Codie van Schalkwyk，二人同樣打得激烈，最終Coleman連取兩盤7比5，奠定勝果，兩隊總比數1比1。

第二天賽事先進行雙打賽，對兩者勝負均相當關鍵，港隊續由「雙黃」上陣，他們過往合作無間，期望可為港隊取得重要一分。同日亦會進行餘下兩場單打賽事，總場數率先贏得三場的一方，可順利護級。