愛華頓開賽10秒入波　莫耶斯閃電戰打殘雲佬

愛華頓自從上月聘請莫耶斯回巢執教之後，愈戰愈勇，喺周六(1日)晚英超主場以4比0大勝李斯特城，獲得聯賽3連勝，大大舒緩降班危機。愛華頓中場杜哥利開賽10秒入波，創下英超史上最快主隊入球紀錄。

兩位前曼聯領隊交鋒，莫耶斯明顯更勝雲尼斯達萊，愛華頓佔盡上風，一開波就搶攻，門將比克福特大腳長傳，由杜哥利射入，當時只係開賽10秒，成為英超史上第4快入波，亦係最快主隊入球紀錄。

「拖肥糖」得勢不饒人，僅過5分鐘，比圖比東卡射成2比0，戰至上半場補時，呢位27歲幾內亞比紹國腳單刀射入，個人梅開二度，愛華頓上半場已經領先3球。

換邊之後，愛華頓控制大局，臨完場前由前鋒伊利文尼戴耶射入，贈排尾三嘅李斯特城4蛋，兼領先對方9分，逐漸擺脫降班旋渦。莫耶斯接手執教愛華頓後，除咗首仗不敵阿士東維拉之外，其後對熱刺、白禮頓、李斯特城都勝出，「莫天才」果然有料到。

反觀，李斯特城近9場聯賽輸8場，落後尾四狼隊2分，護級形勢不妙，恐怕雲尼斯達萊隨時帥位不保。