皇馬不敵護級球隊 下輪同馬體會決生死

周日(2日)凌晨西甲爆大冷，榜首皇家馬德里作客0比1不敵護級球隊愛斯賓奴，1.2倍客W大熱倒灶，被第2位馬德里體育會追貼至只有1分距離。兩隊將於下輪聯賽「馬德里打吡」 交鋒，成為今季西甲冠軍誰屬最關鍵一戰。

皇馬上周中歐聯大勝比斯特3比0，但今仗演出走樣，並且欠運，雲尼斯奧斯祖利亞曾於上半場20分鐘射門入網，但因為隊友基利安麥巴比犯規在先，被判入球無效。換邊之後，基利安麥巴比、洛迪高高斯分別窄角度射門中柱彈出，注定冇運行。

戰至85分鐘，愛斯賓奴左後衞卡路士羅美路近門射入，爆冷絕殺對手，升上尾四，領先尾三艾拉維斯2分，但踢多1場，仍未擺脫降班威脅。值得一提，愛斯賓奴近4次西甲主場贏榜首球隊，都係擊敗皇馬，成為「銀河艦隊」剋星。

至於馬德里體育會憑森美爾連奴、基沙文各入1球，主場以2比0擊敗馬略卡，今仗係教練施蒙尼第500場領軍出戰西甲，成為史上第8位創出呢個壯舉嘅主帥，亦係首位率領單一球隊西甲500戰嘅教練。馬體會下輪西甲只要作客擊敗皇馬，就可以升上榜首。