足總盃　開鑼戰標準流浪先鬥北區

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今屆「足總盃」賽前獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，周日（2日）在大埔運動場上演第一圈賽事，標準流浪與北區爭入8強。流浪今場由盧兆崎把關，法蘭度、林堂真扼守中路，林遼太、安沙在中場掃蕩，劉智樂、雷仙奴和伊巴謙組成前線三叉戟，比迪高、巴拉克先列後備。北區門將續起用龐焯熙，丹尼路鎮守後防，何振廷、肯迪負責派牌，入球重任落在舒拉普身上。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂 [C]

12 李呈

23 林堂真

32 李泳豪

33 法蘭度

40 伊巴謙

45 安沙

77 雷仙奴

標準流浪後備：

99 陳冠燊 [GK]

9 黃韜霖

11 巴拉克

14 馬榕生

21 張青雲

25 梁凱俊

37 張廣然

58 黃曉揚

70 比迪高

93 嚴顥崑

北區正選：

1 龐焯熙 [GK]

2 波比

5 丹尼路

7 舒拉普

8 肯迪 [C]

9 羅港威

11 古杜拉

14 何振廷

23 韋健豪

27 黃靖然

32 艾利安

北區後備：

16 張桂華 [GK]

19 湯振雄 [GK]

10 羅曉聰

12 吳栢希

18 戴子軒

20 鄭宇稀

22 劉君正

28 班哲文

29 簡嘉亨

51 李珉宇

73 黃偉國

82 凌柏賢

本屆「足總盃」周日正式展開，由標準流浪於大埔運動場鬥北區，勝方將躋身8強對理文。兩隊今季兩度交手未分高下，同樣出現大手交易，分別踢成3比3和4比4，娛樂性十足，隨時再演入球騷！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

黃展鴻：小心對手反擊

標準流浪領隊黃展鴻表示球隊近期防守有進步，期待今仗取得突破擊敗北區：「上場整體防守係唔錯，同埋球隊多咗人腳，想攻入我哋唔係咁易，不過要留意北區嘅反擊，今季兩次對佢哋都分唔到勝負，希望呢場贏到。」上場對港會一箭定江山的伊巴謙，為球隊取得近1個半月首勝，他期望能乘勝追擊：「雖然我仲要啲時間提升狀態，但表現愈踢愈好，希望可以喺盃賽踢出驚喜。足總盃屬一場過，今場我哋唔會留力。」

北區上場聯賽兩度領先下，以3比4僅負理文，主教練陳志康認為球隊可以做得更好：「防守仲係有問題，踢得70分鐘好波，唔足以贏強隊。」雖然今場撞正農曆新年，北區仍加緊備戰，全隊只放了兩天假期，「Cow Sir」稱不擔心球員狀態，惟他透露球隊或未能「夫添」出戰：「伊巴謙、劉智樂同雷仙奴勁有威脅，而且我哋有唔齊腳，好似葉卓文踢唔到，基拿美又繼續停賽，缺少兩位中堅絕對有影響。」