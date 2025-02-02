無預警震撼交易！當錫與戴維斯成籌碼　獨行俠湖人互換門面「大洗牌」

獨行俠、湖人和爵士周日（2日）促成三方交易協議，其中獨行俠當家球星當錫和湖人全明星中鋒安東尼戴維斯互換東家，該筆突發無預警交易令一眾NBA球星和球迷難以置信，甚至連當事人都被蒙在鼓裏。

名記Shams Charania爆料，獨行俠以當錫、長人射手基拔（Maxi Kleber）與老將前鋒馬基夫摩利士（Markieff Morris）為籌碼，易來湖人的安東尼戴維斯、小將麥斯基士堤（Max Christie）和2029年首輪籤，至於爵士則得到為湖人出戰發展聯盟的小將施非奴（Jalen Hood-Schifino），以及2個分別來自獨行俠和快艇的2025年次輪選秀權。由於大眾的困惑和懷疑情緒過於強烈，Shams在重申交易細節前以「是的，這是真的」向普羅大眾保證，這並非幽默或黑客行為。

當錫於2018年首輪第三順位被獨行俠選中，生涯首年就取得年度最佳新秀，隨後連續5次入選全明星，以及5次入選NBA年度第一隊。現年25歲的歐洲「金童」至今已為獨行俠征戰逾6個賽季，上季場均得分高達33.9分，位踞聯盟第一，同年聯手艾榮率隊殺入暌違13年的總決賽，並獲得NBA西岸決賽最有價值球員。惟今季自去年12月起就專注於小腿傷勢的康復，競技狀態起伏不定，在獨行俠今季進行的49場常規賽中僅出賽22場，場均交出28.1分、8.3個籃板及7.8次助攻。當錫如今被交易至「紫金兵團」，與40歲的「大帝」勒邦占士聯手，湖人將以全新面貌衝擊總冠軍。

而作為同代頂尖球員之一的安東尼戴維斯，於2012年以狀元秀被黃蜂選中，時至2019年戴維斯提出轉隊要求，並從塘鵝加盟湖人，在其後的2019至20賽季助湖人贏得總冠軍。不過，之後的賽季未能一如順利，經歷大小傷病後被球迷戲稱「玻璃人」，狀態亦高低起伏不定。這位31歲的「籃底巨獸」有望取得生涯第10個「20分10籃板」的賽季，目前場均可得25.7分及11.9個籃板，未來將為獨行俠披甲，與艾容重組新雙星組合。與戴維斯一同征戰多年的「老大哥」勒邦占士，在交易同日對紐約人的比賽中狂轟33分12助攻11籃板，帶隊以128：112取勝，並達成今季第10次「大三元」，不過對這筆交易完全不知情的他，得知消息後與大眾一樣顯得錯愕。

據悉，獨行俠之所以會主動聯絡湖人並立即作出交易決定，是因為球隊高層對與當錫未來的持續合作感到擔憂，一方面是身體狀態因素，而另一方面則為超級頂薪合約的考量。獨行俠總經理哈里遜（Nico Harrison）表示：「我相信防守可以贏得總冠軍，得到一位最佳防守陣容的中鋒、以及擁有防守意識的球員，會帶給我們更好的機會，我們的目標是贏得現在和未來。」