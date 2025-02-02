港超聯　「雙藍會」傑志東方打甩髀

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（2日）尾場爆發「雙藍會」，傑志坐鎮旺角大球場，硬撼周中重奪「高級組銀牌」冠軍的東方。「藍鳥」今場派出泰利把守最後一關，顏卓彬、利亞倫及費蘭度控制中場，支援迪美路夫及祖連奴數胡；至於東方，梁振邦和拿亞鎮守中路，馬高斯及顧斌負責派牌，協助巴科爾及費利浦薩爭取入球，於銀牌決賽傷出的林衍廷缺陣，巴杜姆亦未被列入大軍名單。

傑志正選：

25 泰利［GK］

3 鐘樂安

4 鄧達思

10 馬查度

11 林樂勤

12 裴栽釪

17 費蘭度［C］

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 賀爾

7 巴科爾

10 費利浦薩

16 梁振邦［C］

19 亞歷斯祖

22 梁冠聰

23 馬希偉

27 馬高斯

36 顧斌

72 拿亞

傑志後備：

1 王振鵬［GK］

23 石皓心［GK］

2 羅梓駿

5 艾里奧

8 鄭展龍

9 韋頓

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

33 楊焯鈞

34 甘智健

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文［GK］

20 卡路士

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

33 高銘浩

35 林千裕

42 楊棟棋

43 黃安游

77 李俊霆

88 張文浩

周日「中銀人壽香港超級聯賽」激爆「雙藍會」，傑志坐鎮旺角大球場硬撼東方。東方剛剛重奪「高級組銀牌」，士氣大振，惟「4日2戰」下，體力難免有影響，「藍鳥」能否以逸待勞，球迷拭目以待！（港台電視32及on.cc東網周日晚上6時同步直播）

傑志上場聯賽以2比1勇挫榜首大埔，終止兩場不勝頹勢，中場顏卓彬直言絕對有助提升全隊信心：「始終之前聯賽對住上半版對手，未試過贏波，我哋需要呢一場勝仗，攞番啲士氣。」踏入蛇年，「彬仔」提到個人願望：「希望自己同球隊嘅表現可以愈嚟愈好，大家唔好『蛇王』，場場都交足貨！」

顏卓彬：全力備戰冇假放

「藍鳥」現時多賽一場下，落後次席東方4分，作有後上機會，今場名符其實屬「6分波」，「彬仔」強調全隊皆非常重視：「我哋喺農曆新年冇假放，因為今場對爭標形勢影響好大，最多都係練完波去拜年！」東方在頻密賽程下，體力或有影響，惟「彬仔」深信對方會搏到盡，又點名嚴防兩大西班牙射手：「體能未必有特別優勢，因為東方之前踢亞冠都試過一周多賽，同時要睇實巴科爾同巴杜姆，東方入波主要靠佢哋。」

另邊廂，東方剛於銀牌決賽力挫理文重奪冠軍後，又要硬撼傑志，後衞賀爾（Calum）表示要盡快調整心態：「雖然啱啱捧咗盃，但冇乜時間慶祝，就要全力備戰今仗，我哋會當呢場係盃賽決賽咁踢，希望保持到韌力。」Calum指「藍鳥」用波能力強，呼籲隊友集中避免失波。

巴杜姆：要展現爭冠決心

至於在銀牌決賽一「槌」定音的前鋒巴杜姆，揚言會以勝利為目標：「傑志好需要呢3分，但我哋一樣為聯賽冠軍奮鬥緊，決心唔會比任何對手低！」陣容方面林衍廷因傷上陣成疑。