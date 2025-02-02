保加利亞站青年世盃　港隊男佩撼贏美國歷史性摘銅

由何柏霖、謝匡泓、李俊林及黃子桓組成的香港男子佩劍代表隊，周六（1日）晚出戰保加利亞普羅夫迪夫站佩劍青年世界盃團體賽，4人齊心協力殺入準決賽，雖然其後以33：45不敵意大利，但季軍戰在逆境下憑李俊林在第8局打出9：5、以及「守尾門」的何柏霖單局狂勝10：4，最終以45：44反勝美國摘銅，勇奪港隊男佩史上首面青年世界盃獎牌。

港隊今站賽事派出何柏霖、謝匡泓、李俊林、黃子桓及雷鑑津共5名年輕劍手出戰個人賽，不過發揮最好的謝匡泓則於64強止步。其後港隊以賽事18號種子身份轉戰團體賽，首圈以45：19輕取英國先下一城。16強迎上賽事2號種子的烏茲別克，港隊在尾段遭對手奮力追分下仍能穩住局勢，並以45：43撼贏對手晉級8強。四小將乘勝追擊，以45：37勇挫佩劍勁旅的匈牙利，殺入4強。

雖然港隊4強面對另一強敵意大利陷入苦戰，最終以33：45落敗無緣決賽，但迅速調整後重返賽場，全力硬撼賽事頭號種子美國爭銅牌。季軍戰初段港隊氣勢被對手壓過，戰完6局一度落後20：30，眾將未有言棄，在最後3局急起直追，其中李俊林在第8局吹起反擊號角，單局贏9：5令總比數追至35：40，「守尾門」的何柏霖進入狀態，單局狂勝10：4，最終港隊以「決一劍」方式反勝美國，奪得港隊歷來首面青年世界盃銅牌。