足總盃　加時入波！標準流浪險勝北區闖8強

「足總盃」周日（2日）在大埔運動場上演第一圈賽事，由標準流浪對北區；值得一提今屆賽事，賽前宣布獲冠忠巴士集團冠名贊助。兩隊法定時踢成1比1，但流浪憑劉智樂在加時上半場入球奠勝，最終以2比1淘汰北區，3月1日將與理文爭入4強。

流浪今場由盧兆崎把關，法蘭度、林堂真與安沙扼守中路，林遼太在中場掃蕩，劉智樂、雷仙奴和伊巴謙組成前線三叉戟，比迪高、巴拉克先列後備。北區門將續起用龐焯熙，丹尼路鎮守後防，何振廷、肯迪負責派牌，入球重任落在舒拉普身上。

足總在賽前1個半小時，突然宣布2024/25足總盃獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，贊助金額為每年港幣三十萬元，為期兩年，而今屆足總盃亦正式命名為「冠忠巴士六十周年足總盃」。

比賽初段戰況膠着，直至13分鐘北區先有埋門機會，古杜拉推大位起腳僅中網側。6分鐘後北區再接再厲，艾利安禁區頂罰球直射，盧兆崎飛身撲出。不過隨後的角球攻勢，古杜拉頭槌二傳，門前一輪混戰下，舒拉普近門抽入，21分鐘為北區先開記錄。不過流浪臨完半場追平，劉智樂策動反擊，伊巴謙大步推入禁區單刀得手，兩隊踢成1比1返入更衣室。

易邊後流浪中堅法蘭度傷出，換入比迪高，但未有太大影響，59分鐘劉智樂邊路突破後起腳，但角度太正。形勢相對被動的北區，之後有新援李珉宇上演地標戰，79分鐘錯失黃金機會，古杜拉交前，肯迪入楔僅僅斜出。補時階段，流浪差點絕殺，但伊巴謙的冷箭、林堂真的插水式頭槌，以及巴拉克的近射，同樣未能射破龐焯熙十指關，兩隊法定時間踢成1比1。

去到加時上半場流浪更加反超前，103分鐘伊巴謙踢前，劉智樂單刀輕鬆射入。不過加時下半場卻出現小插曲，伊巴謙踢跌艾利安後，被球證「兩黃一紅」驅逐離場，流浪需要10人應戰。打多一人的北區，即換入戴子軒加強攻力，但未有斬獲，最終標準流浪以2比1險勝北區，順利躋身8強。