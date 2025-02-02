港超聯　被破不敗身　Chino：球員好攰

於剛過去的周四（31日）奪得「高級組銀牌」冠軍的東方，周日（2日）於的以0比3不敵傑志，被破今季聯賽不敗身，賽後主教練盧比度（Chino）坦言部分主力球員季中離隊及在密集賽程之下，球隊正面臨困難時期，但已經做好心理準備，盡力應付餘下的挑戰。

下半場東方作出多個換人調動，包括巴科爾、葉鴻輝及亞歷斯祖先後被換出，「Chino」賽後為換人解畫，又承認球隊出現疲態：「『阿輝』大腿有傷所以先換出嚟，當然幾日前我哋先踢完銀牌決賽，球員未唞夠之下，今場係狀態跌咗，見到連賀爾體能咁好嘅球員都比較攰，就知好吃力，我都一早預咗會有咁嘅情況發生。輸贏係比賽嘅一部分，對球隊士氣唔會有太大影響，最緊要之後踢好每場。」

陣中主力吳宇曦、余在言及黃皓雋等本地年輕球員於季中外流，盧比度亦指出主力球員的流失對球隊的影響很大，因球隊缺乏足夠的替補：「季中我哋唔少本地球員轉會北上，加上後備席主要係班細路，的確令到人腳調動更艱難。球隊畀『細孖』（高銘浩）、黃安游等等嘅年輕球員更多機會落場之外，另一方面需要學習接受失利，呢啲都係球隊成長過程裏面嘅一部分。」