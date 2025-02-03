阿仙奴大勝曼城　18歲新星入波寸爆夏蘭特

周一(3日)凌晨英超大戰出現懸殊賽果，阿仙奴主場以5比1大勝勁敵曼城，2位小將利維斯史基利、尼華尼利一齊入波，盡顯「青春風暴」威力。其中18歲左後衞利維斯史基利取得升上一隊後首個入球，並仿傚曼城射手艾寧夏蘭特，做出「坐禪」慶祝動作，反擊呢位挪威國腳上年9月對兵工廠挑釁之仇。

呢兩支名牌勁旅實力本應旗鼓相當，但開賽後阿仙奴佔盡上風，以前場緊逼令對手防線犯錯，由馬田奧迪加特射入，當時只係開波2分鐘。

換邊後冇耐，艾寧夏蘭特接應沙雲奴右傳中，近門頂入為曼城扳平，但「藍月亮」只係開咗1分鐘又落後，阿仙奴中場湯馬士柏迪遠射省中史東斯，改變方向入網，跟住利維斯史基利個人表演，殺入禁區射入，做出夏蘭特招牌「坐禪」慶祝動作。

夏蘭特上年9月英超對阿仙奴，挑釁對手將帥，包括用波掟加比爾馬加希斯，並叫阿迪達「保持謙虛」，成為兵工廠上下眼中釘，利維斯史基利今仗入波「坐禪」慶祝，為隊友同主帥報仇。

阿仙奴領先3比1後仲未收手，透過1次反擊由夏維斯窄角度射入，戰至補時，年僅17歲嘅尼華尼利射入世界波，佢同利維斯史基利成為自2007年4月之後，英超近18年首次有2位同隊18歲或以下球員一齊入波。

阿仙奴近5次對曼城，取得2勝3和，阿迪達追平杜曹及高普，成為連續最多場對哥迪奧拿保持不敗嘅主帥。反觀，曼城今仗大敗1比5，哥迪奧拿教波生涯所屬球隊首次單季4場失4球或以上。

阿仙奴贏波後，落後榜首利物浦6分，但踢多1場，至曼城現時同第5位紐卡素同分，而且淨得球一樣，只係入波數字多過對方，隨時前4位不保。