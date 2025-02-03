曼聯輸波創131年恥辱紀錄　利辛度重傷或提早收咧

曼聯喺周日(2日)晚英超遭受重創，主場0比2不敵水晶宮，近131年首次開季13場聯賽主場輸7場，並有中堅利辛度馬天尼斯受傷，需要用擔架抬離場，傷勢似乎非常嚴重，可能無緣今季餘下賽事，令紅魔鬼雪上加霜。

曼聯領隊魯賓艾摩廉今場玩「無鋒陣」，用上場歐霸盃入波嘅中場明奈擔任「假9號」，呢位19歲新星曾射門中柱彈出，般奴費南迪斯亦有1次勁射，被倒戈嘅門將甸恩軒達臣飛身撲出。

戰至64分鐘，水晶宮打開紀錄，麥辛斯拿確斯頭槌攻門中楣彈出，桑馬迪達補射入網，臨完場前，水晶宮中場丹尼爾蒙路斯單刀，橫傳畀桑馬迪達射成2比0，近4次對曼聯取得3勝1和，兼不失球，亦係紅魔鬼自1983年以來，首次連續4次聯賽對同一球隊，都入唔到波。

曼聯輸波兼折將，中堅利辛度馬天尼斯踢到76分鐘受傷，神情非常痛苦並落淚，經過6分治理，需要用擔架抬離場，據悉呢位阿根廷國腳膝部受傷，將接受進一步檢查以確定傷勢。利辛度馬天尼斯加盟曼聯以來，曾經多次受傷，甚至試過長抖4個月，令人擔心佢今次重傷之後，能否出戰今季餘下賽事。