港隊台維斯盃成功護級　網總會長望創『香港隊』品牌

港隊周日在台維斯盃世界二組成功護級，憑着「一哥」黃澤林與黃俊鏗以總成績3比1擊敗納米比亞，今年續留世界二組爭逐，並於9月出戰首圈賽事，首任領隊的網總會長鄭明哲在個人社交平台分享喜悅，並強調近年主推的「香港隊」品牌，肯定可再提高水平及形象，以助推動網球發展。

港隊力抗高原環境，與納米比亞激戰多場，黃澤林贏得兩場單打，並與拍檔黃俊鏗合力在男雙賽事取勝，確保了來季在世界二組的爭逐資格。港隊將與中國、愛爾蘭、摩洛哥、愛沙尼亞、巴拉圭、塞浦路斯、貝寧或拉脫維亞、牙買加或新西蘭、南非或尼日利亞、薩爾瓦多或摩爾多瓦、多明尼加共和國或玻利維亞、斯格文尼亞或印尼一起晉級；9月將進行首圈賽事，稍後會為新一季賽事抽籤。

是次擔任領隊的網總會長鄭明哲賽後直言球員的表現令他感到自豪，他在社交平台帖文道:「在作客情況下比賽毫不容易，我對球員的表現感到十分自豪...在台維斯盃賽場任何事情都可能發生，今次戰況實在難分難解。」

他勉勵隊員及年輕一輩繼續努力，讓香港網球成為具價值的品牌:「港隊成員們目前還很年輕，確實需要時間和資源來栽培，我希望年輕一輩能共同實踏『香港隊』理念，創造『香港隊』品牌，提升香港網球水平及形象。」他認為『香港隊』品牌可吸引更多資源推動網球發展，讓社區及不同階層都能參與網球，兩者有着緊密的關係。