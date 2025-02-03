奇倫威爾森時隔5年德國再捧盃　險勝鶴健士封王

應屆世界冠軍奇倫威爾森周日在德國桌球公開賽，以10比9力挫鶴健士，捧走本季第三個排名賽錦標。

這是奇倫威爾森自2019年決賽，擊敗基拔之後，第二次在德國捧盃，同時也是他的前經理人柏加離世後，他在柏林的首個冠軍，目前這個賽事的冠軍獎盃也以柏加的名字作為命名，以作紀念。

奇倫威爾森自上季奪得世錦賽冠軍後，仍然保持狀態，這是他今季自西安大獎賽及北愛爾蘭公開賽後，奪得第3個錦標，也是生涯的第9個冠軍。這位世界「2哥」全場轟出兩桿「破百」，先後打出128及125度，並有4桿50+，而對手鶴健士亦同樣是「有料之人」，獻出兩桿「破百」的102及100度；雙方曾兩度平手，由2比2打至9比9，相當緊湊，打至決勝局，奇倫威爾森率先打出一桿59度，雖然鶴健士都打得精彩，惟將白波送入袋，讓奇倫威爾森趁機超分，以總比數10比9取勝，捧走德國賽冠軍。

「當你能夠證明自己在一個大型比賽能夠勝利，這實在太美妙，亦可讓你增強信心，我覺得已度過了一個非常好的賽季，但還有很多比賽要打，希望有更多獎盃到來。」他形容打至決勝局奠勝證明了水準相當高:「這表明了大家的水準相當接近，鶴健士是這項運動中最好的球手之一，我必須要阻止他，我為今次成功而自豪。」

他更感謝球迷支持:「本周球迷真享受了精彩的桌球比賽，10比9的決賽賽果可能是他們所想，能夠捧盃離開真是很開心，感謝大家支持。」他續稱:「我在2019年贏得了這個比賽，遺憾是在那之後不久去世，他錯過弓我職業生涯中的很多難忘時刻，獎盃上有他的名字是正確的，如果沒有他，我們就不會高興地贏得這個比賽。」