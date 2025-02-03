港超聯　大埔新援亮相　「堅Sir」：加強深度

港超聯球會大埔周一（3日）舉行蛇年首課操練，並同時宣布簽入現年23歲，能司職翼鋒及進攻中場的哥倫比亞球員奇雲巴迪，主教練李志堅希望加強陣容深度，令球隊演出更加穩定。

「綠戰士」是日舉行蛇年首課操練，新援奇雲巴迪亦有亮相，這位哥倫比亞外援去年助當地球會Junior FC，奪冠本地頂級聯賽冠軍，但早前於聯賽對傑志一役，傷出的馬卡雷拿及韋法頓僅作壁上觀，領隊兼副主席葉志雄於收操前現身，向職球員派利是，並拍攝大合照。

「堅Sir」於操練完結後接受訪問，承認馬卡雷拿受傷，令球會加快動作簽入奇雲巴迪，加強陣容深度：「雖然馬卡雷拿同韋法頓傷得唔算好嚴重，但要再睇報告先知唞幾耐，所以加快動作簽新球員，而奇雲巴迪個人能力唔錯，速度快，應該適應到港超聯嘅風格，令我哋可以調入有相應實力嘅球員幫手。」

連同早前加盟的帕特華維迪及峇夏比，「綠戰士」季中已簽下3名新外援，「堅Sir」形容情況正常：「每場波可以派6個外援落場，如果我哋要爭取成績，就更加要多幾個外援替換，今季聯賽踢3循環，條路咁長，邊個捱到最後，邊個就贏。」