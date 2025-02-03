港超聯　大埔變「Dream Chaser」　葉志雄：望季尾前改名

港超聯球隊大埔周一（3日）舉行新春開操兼團拜，領隊兼副主席葉志雄盼目標季尾前改名為「大埔追夢隊」（ Tai Po Dream Chaser），同時透露不排除未來於內地設訓練基地。他又指今季班費已加碼，惟未透露實際金額，期望為球隊下半季爭標帶來正面幫助。

領隊兼副主席葉志雄早前表示有意更改球隊參賽名稱，並稱與球迷達成共識，今日再開腔回應詳情，目標季尾前完成改名程序：「中文叫『大埔追夢隊』，英文名就係叫『 Tai Po Dream Chaser』，照譯就叫追夢者，鼓勵年青人追求夢想，所以就用呢個名，依家進展都順利，我都希望呢季可以完成改名。」 「綠戰士」剛在冬窗簽入了多名新援，葉志雄表示今季班費預算已有所加碼，冀助球隊打入亞洲賽：「我哋簽咗個哥倫比亞球員過嚟，呢個都係加碼嘅一部分，啲球員真係搏命肯去踢，我哋就幫手，希望今季贏咗嘅話，大埔有機會代表香港打亞洲賽。」

另外，季初曾透露會方計劃在大埔覓地建訓練基地，葉志雄證實球會正積極物色合適地點，不排除未來於內地建立自家訓練基地，期望能助球隊長遠發展：「香港比較難揾到一個11人場嘅地方，同埋時間性各方面會比較耐啲，我哋會先計劃有一個自己嘅基地先，可以用嚟開會或處理工作上嘅嘢，依家大灣區咁近都會考慮，至於本地都有一幅可借用地皮，但係暫時都未知個情況點，希望好快會知道。」