亞冬運周五揭幕　港隊男女冰球今晚首演

哈爾濱2025亞洲冬季奧運會（亞冬運）將於本周五（7日）揭幕。中國香港代表團的運動員、教練團隊及醫療人員等陸續前往哈爾濱，其中男、女子冰球代表隊將於今天(3日)率先亮相小組賽。

港隊代表團今屆派出超過100名運動員出戰六個分項賽事，人數是歷來之冠。即使周五才正式開幕，但部份比賽已率先展開，港隊在男、女子冰球項目均會出戰首場比賽，被列在男冰C組的港隊，會對戰澳門，力求爭勝，而港女隊則在編在B組，首戰迎對哈薩克。

港協暨奧委會副會長兼哈爾濱2025亞冬運港隊團長霍啟剛表示：「香港運動員來到國家有名的冰雪之城哈爾濱，參與亞洲最大型的冬季綜合運動會，與其他高水平的選手較量，別具意義。我期待看到他們在冰與雪的賽場上綻放熱情，全力發揮，讓我們一同為港隊打氣！」