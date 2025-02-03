丹恩奴域：艾阿恩平地一聲「雷」

艾阿恩及艾雷恩於今屆亞冠精英盃皆表現麻麻，前者未嘗一勝，後者的表現則時好時壞。

衛冕冠軍艾阿恩防守表現竟然如此不濟，令我感到相當驚訝，6場分組賽只錄得2和4負劣績，所以他們今仗定要獲勝，才能夠保持晉級淘汰賽的希望。

儘管他們成績差，但令人感到欣慰的地方，就是進攻質素十分好，所以我預期上季賽事神射手蘇菲安拉希美及中場大腦卡古要交出更加好的表現。這兩位球員的串連極佳，即使球隊表現欠佳，但蘇菲安拉希美仍然攻入5球。

另一個具威脅的球員是高祖拿巴，雖然他不是經常在亞冠精英盃正選上陣，但卻是球隊於本土聯賽的神射手，足證把握力超卓。今仗他無論正選抑或後備，都有可能影響戰局。

然而，他們最大的問題是防守。球隊暫時一共失了18球，失波乃各參賽隊伍中最多，這亦解釋了為何於西亞區分組賽排尾2。

艾雷恩亦表現不穩，6場分組賽只得1勝2和成績。不過，他們首3輪分組賽敗仗，對手都是沙職勁旅，所以對他們來說，分組賽的開局相當困難。

要留意，他們近3場分組賽保持不敗，前鋒羅渣古迪斯的表現令人難以置信。他不但於卡超神射手榜排次席，亦於亞冠精英盃入了兩球

同時，我也相當欣賞穆罕默德查斯古特，他能夠於兩翼位置為對方防線構成很多問題，我認為今仗他面對對方不穩的防線，將要於邊線位置擔當重要角色。

今場賽事雙方都會以攻代守，或會合演一場入球騷，最終我睇好蘇菲安拉希美最少可以梅開二度，協助艾阿恩取得勝利。