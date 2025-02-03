2.9渣打馬拉松獎金縮水　Sub 3「萬金」變「千金」

「香港渣打馬拉松2025」周日（9日）舉行，大會記者會上公布今屆賽事約7萬4千人參加，其中逾1.5萬為非本地跑手。另外，今屆「馬拉松特別獎勵計劃」（Sub 3獎金）將由1萬元降至1千元。

「香港渣打馬拉松2025」分馬拉松（42.195公里）、半馬拉松（21.0975公里）、10公里、10公里輪椅賽及輪椅賽體驗組5個項目。馬拉松及半程馬拉松分別最早於上午6時及5時30分在九龍尖沙咀彌敦道起跑，至於10公里賽事則在上午5時30分在香港東區走廊起跑，3個項目的終點同樣位於香港維多利亞公園。另外，10公里輪椅賽及輪椅賽體驗組在香港灣仔運動場舉行。

中國香港田徑總會（田總）主席關祺表示，今屆香港渣打馬拉松約有7萬4千人參賽，包括來自101個國家及地區、超過1.5萬名的非本地跑手，另有14男10女世界級頂尖選手獲邀參加。今屆賽事亦設「馬拉松特別獎勵計劃」，馬拉松挑戰組之香港永久性居民參賽者如在3小時（男子時間）及3小時30分（女子時間）內完成每人可獲獎金1千港元，獎金較前兩年的1萬元大幅減少，關祺解釋是當年是因為配合比賽25周年才將獎金加碼，今屆則回復原有金額：「跑手都是以『造時間』為目標，獎金多少不會影響他們的參賽意欲。」

田總行政總監伍于豪表示，由於港九及新界都有封路措施，跑手可參考「賽事跑手須知」了解當日交通安排。他亦表示，若發現沒有報名的人士闖進跑道，工作人員會勸喻對方盡快離開，勸喻無效的話將尋求執法人員協助。

根據香港天文台預測，周日氣溫12至17度，相對濕度40至65%，伍于豪呼籲跑手量力而為，若身體不適便不要勉強出賽。