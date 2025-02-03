韋斯咸鍊車　樸達大報復

英超上演「倫敦打吡」，車路士主場迎戰韋斯咸，論整體人腳實力，無疑「車仔」佔優，但呢支富豪球隊防線令人不敢恭維，即使贏波，恐怕亦難保不失球。韋斯咸新帥樸達倒戈，勢必要做齣好戲報仇，應會主動出擊求勝。加上車路士各項賽事近4仗總入球全開4球或以上，首選3.5球嘅入球大。（Now 621及611周二凌晨4時直播）

車路士近期頻頻失分，導致由爭標分子，到現時跌出前4位，歸根究柢都係後防太脆弱，即使先入波，但往往保唔住勝果，包括早前主場對般尼茅夫，由高爾彭馬建功先開紀錄，但最終只能打和2比2，上仗對曼城，更加係開賽3分鐘就入波領先，結果倒輸1比3。門將羅拔山齊士成為罪魁禍首，甚至遭領隊馬利斯卡暗寸未夠班，「車仔」繼續由呢位西班牙國腳把關，恐怕前面入幾多都唔夠後面輸。

至於韋斯咸上月換帥，由樸達接手領軍後，各項賽事4戰僅取得1勝1和2負，但演出逐漸有改善，上場英超作客打和阿士東維拉，有助提升信心及士氣。最關鍵係樸達2022/23年球季，執教車路士半年，就被炒魷，導致「豹隱」近2年，復出後重遇「仇家」，當然要全力擊敗對手，為自己爭一口氣，相信會以較為進取戰術應敵，有利製造大比數賽果。

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