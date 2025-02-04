季軍戰撼福建　東方新銳吳委峻：落力把握出場機會

甲一男籃聯賽今晚農曆年初七（4日）假修頓場館再擺擂台，頭場上演季軍戰第二回合激戰，首回合勝出的康仁福建，力爭連捷提前鎖定季席，若成功勝出將是福建繼2015年後重返「3哥」席位。至於香港東方部分主將已赴台出征東超EASL關鍵戰役，而甲一季軍戰G2在許勝不許敗之下，未能夫添的「藍軍」誓要傾盡所有，期望能扳回一勝保持殺入前3的機會。（on.cc東網及港台電視32周二晚上7時同步直播）

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季軍戰首回合香港東方上半場落後雙位數差距，第3節憑梁兆華、蘇利文等主力挺身而出，反超前61：59，惟僅8人輪替的東方到尾段眾將體能明顯下降，同時陷入犯規麻煩，最終被對手控制戰局，以71：79落敗，暫時在3場2勝制的季軍系列賽落後場數0比1。不過，東方曾於常規賽「夫添」出戰以96：66大勝福建，憑過往有勝亦有敗的經驗，且看來仗「藍軍」能否克服兵力難題作出反撲，成為比賽焦點。

上一場香港東方需兼顧應戰菲律賓PBA專員盃，在缺少麥洛連、楊和等大部分主力下，由梁兆華攻入全隊最高的23分，蘇利文亦貢獻17分6籃板，梁嘉顯和迪維拉分別有12分和11分9籃板進帳，惟外圍投射命中率不佳，防守上亦不時出現漏洞，若能改善以上問題，並留意犯規次數，理應能與福建硬碰硬。

上仗獲逾20分鐘出場時間的小將吳委峻（Rex），惟全場被對手緊貼防守限制得分不多，Rex希望來仗能有所突破，並以球隊贏波為先：「希望可以為球隊分擔多一些進攻力量，在防守方面也要再做得更好。」吳委峻續道：「球隊會圍繞針對對手的個人特性去做防守部署，限制他們的個人發揮。雖然有部分主力出戰東超EASL，但是全隊的心態並沒有受到影響，反而會更加落力去打，對我而言會想把握這個來之不易的出場機會和時間。」

已有一勝在手的康仁福建只要今晚再下一城，即可提前鎖定季軍，避免夜長夢多，同時也是球隊繼2015年後重奪季軍席位。上仗有華將許烜行爆發獨得26分，加上李察士貢獻14分12籃板「雙雙」奠勝，但福建全場曾出現多次失誤，一度送出領先12分優勢，好在其後成功收復失地險勝對手。今仗Game 2在傳波及組織方面需要更加集中，方能穩住勝利。

甲一賽程：

日期：2月4日（周二）

地點：灣仔修頓場館

時間：

7:00pm 康仁福建 Vs 香港東方（季軍戰）

8:40pm 南華 Vs 永倫（冠軍戰）

門票：90元，長者學生優惠票：60元