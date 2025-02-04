南華將帥士氣如虹　總決賽G2「黃金戰士」力求反彈

甲一男籃冠軍系列賽時隔8年再演「紅黃對決」，南華G1憑曾湛元發威轟入31分，以102：83力挫永倫，5場3勝制系列賽領先一場，主帥羅意庭賽後欣喜表示：「有人接班」。兩軍將於今日（4日）尾場再度於修頓場館登場，「黃金戰士」能否及時反彈扳回一城，還是士氣如虹的「紅軍」再搶一勝？（on.cc東網及港台電視32周二晚上8時40分同步直播）

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南華上場對永倫打出精彩一仗，領先多達35分，最終以102：83勝出。南華主力控衛曾湛元交出「MVP」級別表現，其中三分球6中4、全場16射11中，轟全場最高兼個人歷來新高的31分，外加7籃板4助攻。南華該戰明顯有備而來，眾將表現稱職，除曾湛元之外，朱亮、安德拉、蘇柏軒及葉耀邦都有雙位數得分。

永倫方面，「進攻雙核」泰那和蓋帝斯上半場各取11分及14分，惟二人下半場沒有得分，成為「黃金戰士」致命傷，11分及14分亦屬今季對南華新低。其實球隊第4節由韓天次和周迎堅率領後備力量傾力反撲，打出一段20：2猛烈攻勢，令人眼前一亮，如能更早階段有此表現，相信戰況會更加激烈。泰那今季對南華最高曾轟進34分，蓋帝斯體力充足的話亦有力在禁區呼風喚雨，兩人能否及時回勇成為永倫G2爭勝關鍵。

南華在總決賽5場3勝的系列賽先拔頭籌，主帥羅意庭對戰果表示滿意：「我們在訓練上著重部署防守泰那的方法，今場球員執行度很高，亦成功將對方主將的得分限制在十多分。我們講求團隊防守，雖然球員需要高度集中，但最終效果很好，下一場會照舊由防守做起。」

南華8年冠軍戰對永倫，羅意庭亦是其中一員，他開心表示球隊終於有人接班：「這是教練團最想看見的事，希望可以將我以前的經驗分享給他，亦希望他無論打什麽比賽，落到場都能交出好表現，不斷進步比以前的我更加強、更加厲害！」他透露球隊已於農曆年初二復操，全力爭取冠軍。