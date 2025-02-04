冬季轉會窗關閉　曼城熱刺齊簽猛將救亡

歐洲主要聯賽冬季轉會市場周二(4日)關閉，最後時刻出現多單交易，曼城再次出手，以6,000萬歐元(約4.8億港元)收購波圖中場尼高干沙利斯，雙方簽約至2029年6月。「藍月亮」今個冬季轉會窗總共斥資2.18億歐元(約17.5億港元)簽入6位新兵，多過其餘19支英超增兵支出總和(2.13億歐元)，成為最豪買家。

早前已傳出曼城睇中尼高干沙利斯，希望用呢位23歲西班牙新星頂替受傷長抖嘅洛迪卡斯簡迪位置，但因轉會費問題出現阻滯。「藍月亮」上場英超1比5慘敗於阿仙奴腳下之後，爭前4位出現危機，會方終於下定決心，不惜為尼高干沙利斯支付6,000萬歐元毀約金，直接買斷佢，希望提升實力改善成績。

波圖1年半前以850萬歐元(約6,900萬港元)向巴塞隆拿收購尼高干沙利斯，雖然今次出售佢帳面獲利近7倍，但需要分40%轉會費畀巴塞隆拿。

曼城早前已簽入前鋒馬莫殊、3位中堅卡胡辛洛夫、域陀雷斯、艾杜萊巴亞，以及左後衞麥法蘭，其中艾杜萊巴亞被外借去法甲球隊朗斯，作為未來人才投資。

另一支英超「落難豪門」熱刺亦有重要收穫，擊敗曼聯、阿仙奴等大球會，以先借後買方式，簽入拜仁慕尼黑前鋒馬菲斯泰爾，並包含買斷條款，熱刺可於今夏以6,000萬歐元(約4.8億港元)正式收購呢位19歲法國U21小國腳。馬菲斯泰爾上季為拜仁上陣41場入10球，但今季不獲重用，14次披甲並冇波入。

熱刺近8場英超僅1勝，淪落至排14位，馬菲斯泰爾能否拯救呢支倫敦球隊，大家拭目以待。