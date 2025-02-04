香港隊　20人初選出爐　女足2月中鬥印度約旦

港隊女足即將在2月19至25日參與於土耳其安塔利亞舉行的國際賽「Pink Ladies Youth」。（足總圖片）

中國香港女子代表隊將在2月中前往土耳其安塔利亞出戰「Pink Ladies Youth」國際賽，足總周二（4日）公布20人初選名單，當中包括高栢齡、冼仲意、韋婉婷、曾柏同和李巧怡5名外流港將，而張煒琪、鍾貝琪、吳卓蔚等主力則未入圍。

港隊女足即將在2月19至25日，參與於土耳其安塔利亞舉行的國際比賽「Pink Ladies Youth」，對陣印度及約旦，足總是日公布20人初選，其中一班外流港將冼仲意、韋婉婷和李巧怡悉數入圍，值得一提，效力打比郡的高栢齡及效力加拿大NSGSC Renegades的曾柏同亦重返港隊名單之內。

大軍2月19日便會出發前往土耳其，備戰於2月22日及25日進行的兩場國際賽，目前位列世界排名80的港隊女足，對手分別是世界排名69的印度及排名74的約旦。

20人初選名單：

門將：梁蔚雅 (傑志)、李懿茵 (仁足社)

後衞：冼仲意 (馬尼拉挖掘者)、朱素君、蘇鎧霖 (傑志)、馬澤純 (仁足社)、黃曦桐、邱梓晴 (民和公民)

中場：高栢齡 (打比郡)、韋婉婷 (高雄先鋒)、曾柏同 (NSGSC Renegades) 、陳穎霖、馮雪雯、王曉婷 (仁足社)、陳穎晴、莊靜琳、關詠瑜、石川伽琳 (民和公民)

前鋒：朱寶恩 (傑志)、李巧怡 (陝西志丹女足)