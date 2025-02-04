「蛇女」李思穎半片年糕獎勵自己　亞錦賽衝擊金牌

上月在澳洲穿金戴銀的港隊單車女將李思穎（Ceci），回港渡歲幾天再踏上征途，出戰本周五（7日）展開的亞洲單車錦標賽，力爭在蛇年第一擊成功衝金。

今日初七人日，祝願香港運動員都要身體健康，表現最好的自己！已經成為「後李慧詩時代」領軍人物的李思穎，年初一凌晨從澳洲返到香港，難得在港與家人度歲，為自己即將爭逐亞錦賽「叉叉電」：「很開心，可以逗利是，又可以與家人過新年。」自言是愛吃美食的Ceci，這個新年最開心食到叉燒及乳豬，但為了應付大賽也要「忍口」，她笑稱：「我吃了半片年糕獎勵自己。」

生肖屬蛇的李思穎，踏入蛇年第一擊就要一連兩周爭逐亞洲錦標賽，先到泰國出戰公路亞錦賽，接着再到馬來西亞爭逐場地單車亞錦賽，今次她會參加共7個項目，包括2項公路賽及5項場地賽。

經過過去一個半月在澳洲的訓練及比賽，Ceci坦言：「在澳洲主要寓賽於操，訓練效果亦頗理想，在比賽節奏及戰術運用都達到目標，希望今次在亞洲賽可以發揮出來。」

即使兼顧多個項目，但Ceci直言自己體能比以前進步，並希望可以在成績上取得突破：「過去在亞錦賽我只贏過銀牌，今次很想試下衝擊金牌，特別是淘汰賽及捕捉賽，而在澳洲訓練上，記分賽有很好的效果，希望可以全能賽及麥迪遜項目，都有好成績。」

至於這位「蛇女」今年有幾個大目標，除了亞錦賽之外，3月在土耳其的國家盃及11月的全運會都是本年的重中之重。

亞洲單車（公路）錦標賽將於本月7至16日在泰國彭世洛舉行，而場地單車亞錦賽則於本月21至27日假馬來西亞森美蘭州上演。