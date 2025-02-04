意盃8強阿特蘭大率先登場　免費台直播

意大利盃8強展開，阿特蘭大率先出擊，主場迎戰博洛尼亞，雖然阿特蘭大實力佔優，但經過近期聯賽及歐聯連場大戰後，球員體力消耗極大，未必回得切氣，加上射手盧卡文受傷，亦削弱攻力。至於博洛尼亞踢法保守，翻查雙方近4次對賽有3次總入球開2球或以下，寧願博中位數2.5球嘅入場細。（HOY TV 76台周三凌晨4時直播）

阿特蘭大近1個月已經踢咗8場比賽，當中有唔少硬仗，包括意超盃對國際米蘭，意甲對祖雲達斯、拿玻里，仲有歐聯惡鬥巴塞隆拿。呢支「神奇球隊」本身人腳並非特別充裕，頻密賽程之下，令一眾主力疲於奔命，前鋒盧卡文早前聯賽對科木，不幸受傷，已經缺陣2場比賽，影響球隊攻力，上場意甲僅打和拖連奴1比1。

相比起意甲及歐聯，意大利盃對於阿特蘭大而言，無疑比較次要，教練加斯柏連尼今場可能會輪換陣容，不宜高估。

另邊廂，博洛尼亞今季大踢穩陣波，特別係作客不思進取，各項賽事近6場作客有5場打和，預料會延續穩守戰術。此外，博洛尼亞同樣受到傷兵問題困擾，兩位進攻主力李維士費格遜、柯蘇連尼都有傷在身，今仗難以披甲，更加冇本錢攻入阿特蘭大防線。

值得一提，意大利盃8強以一戰定生死，雙方表現難免會比較保守，入波唔會多。

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