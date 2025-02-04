NBA全明星賽　林書豪獲任新秀挑戰賽教練

NBA官方周二（4日）公布全明星新秀挑戰賽4支球隊的教練名單，其中亞裔球星林書豪獲任「發展聯盟（G League）隊」教練，本人得知消息後難掩興奮並在社交媒體轉發喜訊：「很快就能在灣區見面」，這是「林來瘋」時隔4年後以全新身份重返NBA。至於其餘3名新秀挑戰賽教練俱為勇士名宿。

今年的NBA全明星賽將於勇士主場大通中心（Chase Center）舉行，其中新秀挑戰賽將於下周五（15日）展開，與往年不同的是，今年賽制改為由28名球員分為4隊進行淘汰賽，其中包括10名新秀、11名「二年生」球員分為3隊，另外一隊由7名發展聯盟球員組成，最終唯一勝出的球隊方可躋身全明星賽，與全明星陣容組成的3支球隊較量。

值得一提的是，新秀挑戰賽4支球隊選出的教練均與勇士有關，其中帶領「發展聯盟隊」的林書豪曾於2010至11年短暫效力勇士。另外3支球隊分別由哈達威（Tim Hardaway）掛帥「Team T」、里士滿（Mitch Richmond）領軍「Team M」，以及梅林（Chris Mullin）率領「Team C」，上述3位名人堂巨星均為勇士名宿。