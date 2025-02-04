台維斯盃隊成功護級返港　黃俊鏗：9月爭升班

香港男子網球隊日前於溫得和克成功以3比2擊敗非洲納米比亞隊，確保今年9月舉行的台維斯盃世界二組一席位。球隊周二（4日）抵港，功臣之一的雙打代表黃俊鏗表示，「下個目標是9月台維斯盃世界二組正賽爭取升班。」

香港隊派出黄澤林、程銘燦、吳奇龍、黃俊鏗和王子夫參與台維斯盃，最終世界排名166的黄澤林贏得兩場單打，並與黃俊鏗合作雙打取勝，而奠定勝局後再出小將王子夫上陣，雖以0比2落敗，最終港隊仍以3比2擊敗非洲納米比亞隊，成功護級。

港隊隊長余曉東表示：「今次護級可以增強球員信心，因為今次作客面對不少挑戰，我們花了不少時間適應高原環境和時差，這場勝利為之後比賽注入強心針。另外今次有兩個年輕球員隨隊，希望他們向隊友學習、吸收經驗。」黃俊鏗表示：「護級對港隊意義重大，我花了2至3個月時間備戰，好開心可以克服作客挑戰，打出了自己應有水準。我們的目標是重返世界一組，有信心9月正賽可以贏得勝利。」

中國香港網球總會會長鄭明哲表示：「今次是我做會長之後首次隨香港隊出賽，每一場勝仗都好重要，希望可以透過國際賽成績，做好香港隊的品牌。今次港隊由有經驗球員帶領年輕小將出賽，讓球隊整體變得成熟，期待9月比賽有更佳表現。」他亦大讚黃澤林有大將之風，有力成為港隊領軍人物：「Coleman是港隊可靠的一員，他為球隊定下更高的標準，是其他球員學習的榜樣。」

為備戰9月台維斯盃， 鄭明哲透露港隊將出外集訓：「去年網總簽定了幾個策略性合作協議，天津、山東、甚至歐洲、東南亞等地都有訓練基地，長遠讓球員和國際接軌。」至於黃澤林結束台維斯盃後，直接飛往西班牙為一連串比賽作準備。