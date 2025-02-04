禾達美迪着晒火　史特加主場執到「堡」

德國盃8強上演德甲內訌，史特加主場硬撼奧格斯堡。史特加雖然接連失利，但依家可專心國內賽事，尤其係德國盃更係奪標唯一希望，必定搏甩髀，加上近年碰頭食住奧格斯堡，今場料可再下一城，主勝有計。（周三凌晨3時45分開賽）

講近況，德甲前列分子史特加確係麻麻，各項賽事錄得3連敗，包括上周中歐聯輸畀巴黎聖日耳門而無緣附加賽，不過從好嘅方面諗，佢哋依家可以專注番本土賽事，特別係德盃去到8強階段，離奪冠只係差3步之遙，難得德甲班霸拜仁慕尼黑早早出局，唔係唔博呀？

史特加上一次贏德盃已經28年前嘅事，當時仲係由「鼻屎佬」勒夫率領「3叉戟」艾爾巴、波碧同巴拉哥夫嘅年代，現時都唔差，喺主帥施巴斯坦漢尼斯致力重用土炮及新人下，利維寧、基斯富列治、米圖斯達特、丹尼斯烏達夫已晉升德國國腳，史特加近7場德盃法定時間獲6勝1負，唯一敗仗係上屆8強輸畀最終盟主利華古遜，單計今屆3戰贏晒兼共入10粒，箭頭禾達美迪場場有士哥，腳風甚順。

另邊廂，中游分子奧格斯堡雖然近4場未輸過，但整體表現只屬一般，而且佢哋從未贏過德盃，最叻嗰次都係闖入4強，單計今屆3場德盃法定時間錄2勝1和，上圈只靠互射12碼先至淘汰弱旅卡爾斯魯厄，何況近3次鬥史特加全部輸晒兼淨吞5蛋，包括上月聯賽碰頭輸0比1，相信今場凶多吉少。

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