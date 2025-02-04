「游生」現身支持　香港東方EASL作客領航猿爭出線

【李浚湣桃園直擊】香港東方周三（5日）晚上再迎來東亞超級聯賽（EASL）A組最後一輪分組賽，作客台北桃園市立綜合體育館惡鬥當地勁旅桃園璞園領航猿。兩隊暫時戰績同為3勝2敗，今場獲勝一方才可奪得次名，與廣島蜻蜓攜手躋身4強，出線生死戰一觸即發！（HOY免費電視76台周三晚上7時直播）

三線作賽的香港東方，今次共有13人隨隊來到桃園，包括奇勒、陳兆榮、楊和、麥洛連、曹佑珩、白蘭基利、徐遠成、林爵華、卜聿揚、梁嘉顯、張文平、蘇利文和張延隆；而是日賽前最後一操，東方除簡單射波，又進行了戰術演練、隊內對抗賽，期間東方體育會副主席游永強更驚喜現身，兼在收操後向職球員大派利是，以及進行大合照。

首次隨東方作客出戰東超的「游生」，之後接受訪問，指今次趁農曆新年有空檔，特意來支持球隊，盼球員能全力以赴：「的確與對手實力有差距，但我覺得無論贏輸，只要大家拼盡就可以，始終東方代表着香港參賽。」東方作為上季甲一總冠軍，但今季最終無法衞冕，「游生」承認多線作賽並非易事，惟相信有助球員成長：「back-to-back（背靠背）賽事，對球員體能、心態絕對很大挑戰，但這樣才可以提升球員水平，以及推廣本地籃球。因此無論今年成績如何，獲得經驗也是值得。」

至於上季曾效力P. LEAGUE+新北國王的東方外援白蘭基利，則大讚對手實力相當強勁，又點名要嚴防盧峻翔：「上季曾與領航猿交手，當中盧峻翔表現非常好，我認為他算是亞洲其中一名頂級後衞，當然其他外援亦具備很大威脅。領航猿打法像歐洲球隊，走位、跑動很多，球員非常硬淨，行軍速度亦快，我們要集中精神。」值得一提，賽前大部分門票已經售罄，白蘭基利指領航猿球迷一向打氣落力，相信比賽氣氛一定很好，自己相當期待。

桃園璞園領航猿周日（2日）才在P. LEAGUE+例行賽對完台鋼獵鷹，今場將會迎來「四日兩戰」，惟陣中主力盧峻翔，卻稱不太擔心體力問題：「新年假休息很久，因此這刻不算太累。反而經過上場比賽，我認為更有助大家重拾比賽感覺、狀態。」首次與東方交手，盧峻翔表示對這支香港球隊不太熟悉，但他強調絕不會鬆懈：「對東方不算太了解，印象中只記得去年曾與白蘭基利在P. LEAGUE+ 交手。不過今場不容有失，我們一定會準備好自己。」