楊和領特區護照　2月有望為港隊戰亞盃外

【李浚湣桃園直擊】正隨香港東方作客台北桃園出戰東亞超級聯賽（EASL）的楊和，期間接受東網記者訪問，透露自己已經領取香港特區護照，並符合資格代表港隊，在2月尾的兩場亞洲盃外圍賽分組賽上陣，他形容屬於夢想成真。

在加拿大出生的楊和，年少時已來港定居，而這名已領取香港特區護照的控球後衞，日前更透露自己符合資格，可在下月代表港隊在亞洲盃外圍賽分組賽上陣：「正正屬於我的打算，這是一次很好的機會，我還未正式對外公布，但沒有錯，2月份自己可以為港隊上陣。」

楊和續指代表港隊為自己夢想，盼能夠入選亞盃外大軍名單，為港隊出一分力：「我申領特區護照，最大原因就是想代表港隊，這是由細到大的夢想。自己亦很期待可與『兆華』（梁兆華）、Duncan（惠龍兒）、『嘉顯』（梁嘉顯）、Adam（徐遠成）等好友同隊比賽，希望可以有機會落場，幫助港隊提升實力。」

港隊在2025亞洲盃外圍賽身處B組，惟暫時3戰全敗於小組敬陪末席，2月尾將會出戰第3輪賽事，接連在主場惡鬥新西蘭和中華台北，力爭開齋。