康仁福建撼贏6人香港東方　時隔10年重奪季軍

甲一男籃周二（4日）修頓場館上演季軍戰次回合，6人應戰的香港東方面對「夫添」上陣的康仁福建，首節領先下最終以73：86告負，康仁福建則以場數2：0取勝，自2015年後再度奪得季軍。

香港東方大部分主力赴台出戰東超EASL關鍵比賽，僅留6人在港出戰季軍戰次回合，首節表現不俗，憑梁兆華和吳委峻各取6和5分，打出15：8開局。康仁福建有林俊達轟兩記三分球，加上許烜行和李察士各取5分，陳永熹上籃得分，追至落後4分。甲一新秀吳委峻首節攻入8分助香港東方以27：20領先。

第2節康仁福建積極反撲，林俊達、許烜行、李察士輪流發炮連入8分，追至落後2分，東方由鍾祖豪助攻胡卓斌籃底得分止血。福建外援李察士在一次快攻3打1情況下，竟想彈板入樽，惟他完美撲空，換來一陣噓聲。康仁福建此節打出24：11，其中7分來自今場復出的楊瑞鴻，另外余嘉寶拉桿上籃亦贏得不少掌聲，半場領先44：38。

康仁福建第3節即打出11：2攻勢，黃子謙命中三分球，余嘉寶連得4分，李察士單手入樽，領先15分。香港東方拒絕投降，鍾祖豪變速上籃得分，老大哥梁兆華連得7分，追至52：60。林俊達持球向上撞擊鍾祖豪面部，被判「u-foul」，後者兩罰全中助東方以55：64進入最後一節。

僅6人輪換的香港東方決勝節進入「困難模式」，鍾祖豪拚至抽筋退下火線，迪維拉亦4犯纏身。此時吳委峻45度角轟入三分球為球隊振士氣，其後有梁兆華閃過3人上籃得分，迪維拉穩穩命中一記中距離，東方狂追至落後5分。略顯鬆懈的康仁福建暫停後不再手軟，李察士如入無人之境，單節轟15分助球隊以86：73取勝。

數據方面，康仁福建外援李察士今場交足功課，轟入全場最高30分，另加9籃板6助攻7偷球。許烜行緊隨其後，三分球9中5取17分，林俊達亦交出15分。香港東方的梁兆華取全隊最高22分，吳委峻轟入今季新高20分，鍾祖豪亦有10分2籃板2助攻2偷球進帳。