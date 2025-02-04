啟德主場館首場足球測試賽　傑志U22挫北區U22

啟德主場館周二（4日）晚上舉行1場「港超聯U22聯賽」，由傑志U22對北區U22，成為該場地首場足球測試賽。結果「藍鳥」憑李兆軒、馬斐、陳傲軒及楊焯鈞各入1球，以4比1輕取有基拿美破蛋的北區。

今場賽事預計有5萬名觀眾參與，並首度打開場館天幕作測試。兩隊俱派出不少港超兵上陣，「藍鳥」有慈英、潘沛軒、巴登卡及馬斐等擔正，北區則有艾利安及基拿美鎮守中路，羅港威、舒拉普及黃偉國先列後備。

12分鐘，李兆軒接應鄭展龍直線，半單刀射成1比0。傑志其後繼續搶攻，34分鐘，慈英放直線，馬斐單刀被張桂華救出，但他補射成2比0，完半場前，陳傲軒左路推入禁區，射破張桂華十指關，「藍鳥」半場領先3球，半場期間，場內模擬球迷投擲雜物，以及衝入球場等場景。

傑志換邊段後未收手，楊焯鈞接應角球頂成4比0。其後湯振雄禁區內撞跌楊焯鈞，但慈英操刀12碼中楣彈出。直到70分鐘，基拿美近門頂入，為北區破蛋，最終傑志贏4比1完場。

北區翼鋒戴子軒賽後認為球場燈光太光，令他迎高波時稍為吃力，但整體感覺良好：「球場設備好唔錯，拍得住其他專業嘅球場，好開心可以有呢個經歷。」他亦大讚即使部分入場人士並非球迷，但氣氛仍相當濃厚：「喺5萬人面前踢波，與其話緊張，其實更多嘅係期待同開心，之前踢全運會都係得3萬人入場，所以今場氣氛更加熱鬧。」