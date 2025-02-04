甲一總決賽　三巨頭合轟86分　永倫場數追成1比1

香港甲一籃球聯賽周二（4日）尾場上演總決賽Game 2，「紅黃大戰」戲碼吸引大批球迷觀戰，令修頓場館入座率幾近爆滿。永倫憑「三巨頭」全場合轟86分，其中蓋帝斯狂飆5記三分斬獲40分15籃板「雙雙」、泰拿貢獻26分10助攻，以及余理洋同樣轟5記三分力取20分，最終以97：91擊敗南華，場數追至1比1。總決賽Game 3將於周四（6日）修頓場館上演。

今場南華沿用G1勝利方程式，由朱亮、曾湛元、葉耀邦、關雋陶和外援安德拉擔正，永倫同樣派出上仗首發泰那、蓋帝斯、余理洋、周迎堅和韓天次應戰。

南華上場以102:83勝出，於5場3勝制的系列賽先下一城，永倫為免陷入落後場數0比2絕境，今場開局即展現爭勝決心，泰那和余理洋合力連取7分為G2拉開序幕，南華換入陳怡富增強防守，葉耀邦後仰跳投得手。隨後蓋帝斯內外開弓連袋7分，加上韓天次三分開齋，「黃金戰士」初段領先17：8迫使對手叫停比賽。回場後「紅軍」回敬7：0攻勢，安德拉和蓋帝斯在顏色地帶硬碰硬，兩人屢次單打對方得手，曾湛元剷籃博得「2+1」，永倫憑較高的外圍命中率首節領先29：27。

次節南華未能控制犯規次數，不到2分半鐘就錄滿隊犯，永倫趁機搶分拉開比數，今場手感火熱的余理洋聯手泰那在此節前5分鐘包辦全隊得分。後半段南華有曾湛元連傳帶攻串聯球隊，加上葉耀邦反擊快攻打入「And 1」，首度反先46：43，其後朱亮弧頂三分手起刀落，進一步將比數擴大至51：45。永倫憑余理洋和蓋帝斯外圍開炮追成57分平手，不過南華強攻籃底奏效，上半場完領先57：51。安德拉憑拿手好戲的小抛投轟入22分，外加14個籃板在半場就高效取得「雙雙」，同樣司職中鋒的蓋帝斯以5成命中率貢獻20分。

易籃後，葉耀邦三分開齋，不過永倫雙核泰那和蓋帝斯持續輸出分數，更有余理洋火力全開，連轟2記三分彈狂漲士氣，1分鐘內連袋8分再度拉近至1分差距。此節後段兩軍一度爆發口角，火藥味漸濃。朱亮攻防兩端交出表現，關雋陶和蘇柏軒「hustle play」取得分數，南華繼續以79：74領先。

決勝節愈演愈激，初段安德拉截停泰那推進快攻吞下「U foul」，永倫由蓋帝斯擔起得分重任，把握空檔起手連入2記三分，助永倫反超82：79。南華調整後轉換策略，以防守反擊快攻頻頻得手，而「黃金戰士」後備力量韋思庭命中底角三分，蓋帝斯拆你屋攻入「2+1」，更在弧頂轟今場第5記三分彈，成為今場關鍵入波，單節14分助球隊再度反先93：91。兩軍一度拉鋸至讀秒階段，惟南華屢次送出失誤，余理洋從朱亮手上偷走球權，葉耀邦上籃彈框而出並抽筋倒地退下火線，最後泰那4記罰球全中奠勝，永倫以97：91勝出，追平系列賽場數1比1。

數據方面，永倫「巨塔」蓋帝斯全場22射14中，其中三分波8中5，轟全場最高的40分，另外摘下15個籃板「雙雙」成績成今仗「MVP」；泰那轟26分之餘，更創出10次助攻和2次偷波；余理洋維持G1身手，三分9中5交出20分，除「三巨頭」外僅有韓天次、周迎堅和韋思庭取得零星分數。南華方面，安德拉制霸籃底，貢獻全隊最高32分、21個籃板及2次封阻的「超級雙雙」，葉耀邦力取25分12籃板，朱亮和曾湛元分別有14分5助攻2偷波和10分9助攻進帳。南華在禁區攻入64分，較永倫多出38分，惟全隊送出18次失誤，較對手多出10次，成今場敗仗主因。