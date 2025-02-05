皇馬公開指控裁判系統舞弊　球證醞釀大罷工

西甲大混亂！皇家馬德里周二(4日)發出公開信，指控西甲裁判系統「舞弊」，長期針對皇馬嘅判決達到「操控比賽」同「假波」程度，要求全面革新裁判體系。皇馬嘅嚴重控訴引起極大回響，據報部份球證不滿受到攻擊，計劃發起罷工行動，令西甲陷入停擺危機！

皇馬上場聯賽0比1輸畀愛斯賓奴，多個爭議判決都對皇馬不利，教練安察洛堤賽後已炮轟執法不能接受，皇馬周二更發表言詞激烈嘅公開信：「呢場波嘅醜聞再引起世界關注，全球譴責西甲VAR偏私同欠誠信嘅執法。」信中提到巴塞隆拿涉嫌行郁前球證委員會高層嘅官司，要求足總改革呢個「舞弊球證系統」。

西班牙球證協會周一(3日)會議後，已將皇馬對愛斯賓奴嘅球證團隊停賽，不過皇馬今次公開信就引嚟好大反應，《Cadena Cope》報道唔少西甲球證非常不滿，計劃發起罷工行動，若果全體球證都同意就會立即執行，今個星期仲有一場有齊球會、足總同球證代表出席嘅會議，將會成為關鍵。

西班牙著名記者Isaac Fouto透露：「有部份西甲球證相信罷工係唯一回應，但前提係所有球證都要一齊行動，有一個Say No都唔成事，已經有球證表態加入，搞得成嘅話西甲將會暫停。」西班牙球證協會亦反駁皇馬：「我哋一直有檢討同分析球證工作，但唔容許外畀對佢哋誠信嘅質疑，咁樣只會損害西班牙足球。」