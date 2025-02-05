香港東方作客不敵領航猿　EASL分組賽止步

【李浚湣桃園直擊】香港東方周三（5日）晚上出戰東亞超級聯賽（EASL）A組最後一輪分組賽，作客台北桃園市立綜合體育館惡鬥桃園璞園領航猿。東方首節已大幅落後25分，之後力追不果，最終以61比87敗予對手，分組賽止步。

香港東方今場有張文平不入大軍名單，正選5人為張延隆、楊和、奇勒、麥洛連和白蘭基利；領航猿方面，則有兩名外援伯朗、葛拉漢，連同隊長盧峻翔擔正。值得一提，東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）、P.LEAGUE+聯盟副會長陳建州亦有到場觀戰，而全場更接近爆滿，氣氛熾熱。

兩隊賽前戰績同為3勝2敗，今場獲勝一方即可奪得次名，與廣島蜻蜓攜手躋身4強。不過客隊東方頭兩次起手全炒，加上頻頻失誤，甫開賽即被對手打出0比14攻勢。東方之後雖有楊和上籃開齋，但對方葛拉漢在籃底連番取分，首節東方大幅落後7比32。

第二節領航猿延續火熱手感，伯克先射入一記3分，東方之後表現稍有改善，中鋒麥洛連連取4分止血，加上曹佑珩的3分，一度追至14比37。不過領航猿靠隊長盧峻翔接連上籃得手，穩住領先優勢。東方隨後再發力，先有奇勒接連在籃底轟下4分，麥洛連再搏得「And one」，打完半場落後29比45。

易邊後東方延續半場尾段氣勢，陳兆榮、楊和連番得分，僅落後13分。氣勢如虹的東方，更把握一次快攻，由楊和後手交給麥洛連大力入樽，一度牽起小高潮。然而領航猿未有自亂陣腳，丁恩迪一記「拆你屋」後，加上盧峻翔零度射入3分，帶着21分優勢進入第4節。

去到最後一節，東方起用板櫈兵梁嘉顯、陳兆榮、曹佑珩和林爵華，但未見太大成效，反而被葛拉漢、丁恩迪多次在籃底得手。楊和之後為東方連取5分，不過對方王牌盧峻翔再次搏得「And one」，兼命中後撤步3分，個人更獨取33分，最終東方以26分之差敗予領航猿，以小組第3名完成今屆賽事，未能晉級4強。

數據方面，東方今場只有3人得分上雙，當中以楊和的16分最高，麥洛連、陳兆榮則同樣貢獻12分。至於領航猿方面，盧峻翔轟下全場最高33分，外援葛拉漢亦攻下20分。