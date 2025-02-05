區浩軒和黃子聰各轟20+　晉龍WTS名次賽挫晉裕

甲一籃球聯賽周三（5日）於修頓場館進行兩場名次賽，頭場由晉龍WTS對陣晉裕，前者憑區浩軒和黃子聰各轟20+的搶鏡表現，終場以83：71擊敗對手，改寫名次賽戰績為1勝1負，逃出降班危機。至於晉裕則收穫1勝2負為今季聯賽收官。

由於賽前就取得名次賽1勝1負的晉裕已篤定不會降班，而賽前錄得1負的晉龍WTS則視今場為關鍵戰役。甫開賽，兩軍初段拉鋸成11：11，晉裕外援艾勤火力全開射入3記三分彈，晉龍WTS亦不示弱，黃子聰內外開弓單節轟11分，區浩軒亦入2記三分取得8分，至於外援湯馬士就未打開手感，但有單手劈扣演出漲士氣。晉龍WTS憑團隊合作第一節領先27：18。

連同首節後段到第2節中段，晉龍WTS打出一段「狂風掃落葉」般的19：0攻勢，反觀晉裕維持5分鐘「得分荒」，隨後由艾勤後仰中投得手，連袋7分為球隊「止血」。曾朗謙在一次失誤後主動申請換替，梁民熊披甲上陣，前者調整後回場並交出表現，連飆2記三分、更搶下進攻籃板打入「And 1」。晉龍WTS單節被判2次「U foul」，晉裕趁勢追分，余普生快攻中距離拋投壓哨入網，上半場完追至追至39：47。

轉邊後兩軍繼續拉鋸，晉裕小將曾朗謙和鄧力嘉狀態不俗，歐文輝亦有6分進帳。而晉龍WTS射手群安家仲、葉俊鋒和黃子聰先後在外圍開炮，並以63：55領先進入最後一節。佔主動優勢的晉龍WTS未予對手搶分機會，眾將毫無鬆懈之意，雖有擔任主力得分點的區浩軒錄下第4犯，今場發揮搶鏡的黃子聰和區浩軒接連取得分數，並進一步擴大比數至雙位數，最終晉龍WTS以83：71勝出，名次賽取得1勝1負，避開降班風險。

晉龍WTS的區浩軒今場爆發轟全場最高的24分，外加10籃板6助攻的「MVP」級別表現，黃子聰亦貢獻22分6籃板，外援湯馬士交出17分，葉俊鋒有11分5籃板進帳。晉裕方面，艾勤全場射入5記三分取得21分，曾朗謙力砍18分，宣布甲一退役的梁民熊在最後一戰為晉裕上陣8分02秒，交出1次助攻。