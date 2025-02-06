梁民熊告別逾20年甲一旅途：球員生涯已圓滿

現年38歲的甲一名將梁民熊（Bear），在完成晉裕今季所有賽事後宣布退役。身型矮小但身手矯健的「Bear sir」，曾為飛鷹、南華及永倫捧得多項冠軍，並多次入選港隊參加國際大賽，梁民熊總結神奇的20年甲一球員生涯直言「已經好圓滿」，如今港籃一代射手的故事亦正式落幕。

回顧梁民熊的甲一生涯，他早於17歲之齡受到鄭學來教練的賞識，獲邀加盟飛鷹展開甲一旅程，其後輾轉南華、南青及永倫，最後在晉裕完成作為球員身份的最後一季。期間梁民熊先於2009年以場均20分奪下甲一聯賽得分王，其後一發不可收拾，於2010年成為香港超級聯賽三分王、2012年帶領飛鷹歷史性奪得常規賽冠軍，離開母會後先後為南華（2016年）和永倫（2018年）贏得甲一聯賽總冠軍，同時亦為該兩支傳統勁旅奪下銀牌賽錦標。

國際賽生涯方面，梁民熊於2011年首度獲香港隊徵召出戰亞錦賽外圍賽，更代表港隊出戰2017年的世界盃亞洲區外圍賽，成為籃壇歷史上首批參加世界盃的香港球員，梁民熊面對中國和紐西蘭國家隊的兩場大戰各轟14分成為經典代表作。其後Bear亦有出戰大大小小的國際賽，在世界打響名聲。

其實若非在今日賽後訪問梁民熊時談到退役一事，Bear可能就不會主動向廣大球迷宣布此消息。問及在今季作出退役決定的原因，他笑言：「我已經快40歲！差不多覺得自己已經玩夠、打夠，是時候要換個崗位，轉換角色」，當記者回應說他身體仍然夠「fit」能多打幾年，Bear又打趣道：「我唯一勁敵是周迎堅！」

梁民熊回顧球員生涯點滴，即使時歷二十載，各種感動瞬間他仍歷歷在目，「18歲開始踏入甲一舞台，第一個賽季加入飛鷹，幾年後試過打贏大球會、拿到冠軍，之後轉投南華和永倫拿到雙料冠軍（聯賽和銀牌賽）。除甲一外，亦曾代表香港隊出戰各種大賽，亞洲盃、世界盃、亞錦賽、亞運、東亞運都打過，整個生涯自己已經覺得好圓滿。」「Bear sir」指未來方向會以教練崗位為主，視乎機會和際遇亦會多接手籃球比賽評述員工作，至於「打籃球」將會成為他平日空閒時的娛樂。

梁民熊生涯最後一場甲一比賽為晉裕上陣8分02秒，傳出1次助攻惟未有起手紀錄，雖然球隊最後以71：83輸波，但不時可以見到他「笑住打」，彷彿早已做好退役的心理準備，眼見晉裕年輕球員愈打愈好，Bear坦言可以「放心走」，又寄語他們「在香港打籃球不缺機會，但要自己珍惜和把握，反則再多再好的機會都會被浪費，所以要自己爭氣。」