紐卡素再剋阿仙奴　兩回合派4蛋闖英聯盃決賽

周四(6日)凌晨英聯盃4強次回合，紐卡素主場再贏阿仙奴2比0，兩回合計派4蛋率先殺入決賽，有望打破長達56年嘅錦標荒。紐卡素今季已經3度擊敗阿仙奴，亦係領隊艾迪侯域領軍第5次戰勝阿迪達執教嘅阿仙奴，名副其實係「兵工廠剋星」。

首回合落後2球嘅阿仙奴，今場強陣出擊力圖收復失地，不過馬田奧迪加特早段射門中柱，轉個頭紐卡素反擊有阿歷山大伊沙克射中楣，積及梅菲補射建功；阿仙奴大勢已去，下半場再有迪格蘭賴斯後場失去控球，被安東尼哥頓輕鬆射入，再次輸0比2。

連埋聯賽1比0贏阿仙奴，紐卡素今季已經3度「爆廠」，艾迪侯域執教紐卡素5次贏阿仙奴，贏阿迪達次數僅次於哥迪奧拿(9次)同高普(6次)。最重要嘅係，紐卡素有望自1969年贏歐洲城市展覽盃(歐霸盃/歐洲足協盃前身)後，相隔56年再奪重要賽事錦標。

紐卡素前季喺英聯盃決賽輸畀曼聯，艾迪侯域希望今次可以捧盃：「重大勝利！第1次入決賽係驚喜，今次再入決賽就係實力，希望球員可以吸取上次經驗，喺溫布萊交出更加好嘅表現。呢個決賽席位係好辛苦贏番嚟，球員跟足晒指示，值得表揚。」